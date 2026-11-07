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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Filmează agresiunile dintre adolescenți în loc să intervină. Cum ajung martorii să încurajeze violența și să distrugă vieți

c Scris de cosmin pătraşcu zamfirache
Filmează agresiunile dintre adolescenți în loc să intervină. Cum ajung martorii să încurajeze violența și să distrugă vieți
Aosom
De cele mai multe ori atitudinea martorilor este decisivă în cazul unei agresiuni în care sunt implicați adolescenți. Din păcate, în loc să intervină, majoritatea transformă violența în spectacol, cu ajutorul telefoanelor mobile. Iar consecințele sunt devastatoare.

Sursa: Adevarul

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