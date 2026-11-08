FILTRE. Razii de amploare la granița cu Ungaria! 870 de persoane și 350 de mașini verificate. Amenzi de peste 14.300 de lei

Polițiștii de frontieră sătmăreni au desfășurat, împreună cu reprezentanți ai mai multor instituții din județ și cu autoritățile maghiare, acțiuni ample de control în apropierea graniței cu Ungaria. Aproximativ 870 de persoane și 350 de autovehicule au fost verificate, iar cei care au încălcat legea...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗