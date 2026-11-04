Fiul lui Tudorel Toader a fost dat afară de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, după acuzațiile de viol și agresiune sexuală

Ionuţ-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei şi fost rector Tudorel Toader, a fost destituit din funcţia didactică de lector universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de instituţia de învăţământ superior.

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