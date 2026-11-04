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Politică

Fiul lui Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Ce alte măsuri pregătește instituția

i Scris de iulian budusan
Fiul lui Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Ce alte măsuri pregătește instituția
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Decizie importantă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Comisia de Etică a hotărât destituirea din funcția didactică a lui Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader.

Sursa: Realitatea

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