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Politică

Florin Barbu cere reducerea TVA la alimente la 9%. Ce îi reproșează lui Alexandru Nazare

c Scris de cristina stancu
Florin Barbu cere reducerea TVA la alimente la 9%. Ce îi reproșează lui Alexandru Nazare
Aosom
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, susține că a propus Ministerului Finanțelor mai multe măsuri pentru sprijinirea fermierilor și reducerea prețurilor la alimente, însă acestea nu au fost aplicate.

Sursa: Adevarul

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