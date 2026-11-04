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Politică

Florin Manole anunță o reorganizare a Ministerului Muncii: „Nu o fac pentru că vreau să dau pe cineva afară”

l Scris de loredana bancăș
Florin Manole anunță o reorganizare a Ministerului Muncii: „Nu o fac pentru că vreau să dau pe cineva afară”
Aosom
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că doreşte o „reorganizare” a ministerului în fruntea căruia a revenit după o pauză de cinci luni, precizând că această măsură nu are ca scop concedierea unor persoane.

Sursa: Digi24

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