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Politică

Florin Pușcașu îi atrage atenția premierului că România are cea mai mare rată a șomajului din UE în rândul tinerilor

s Scris de suceava news online
Florin Pușcașu îi atrage atenția premierului că România are cea mai mare rată a șomajului din UE în rândul tinerilor
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Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, i-a transmis o interpelare premierului Luca Niculescu în care atrage atenția că România are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din UE, de 26%. De asemenea, Florin Pușcașu îi solicită premierului să spună ce soluții aveți pentru angajarea tinerilor. Vă prezentăm în continuarea interpelarea transmisă de […] The post Florin Pușcașu îi atrage atenția premierului că România are cea mai mare rată a șomajului din UE în rândul tinerilor first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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