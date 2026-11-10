Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, i-a transmis o interpelare premierului Luca Niculescu în care atrage atenția că România are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din UE, de 26%. De asemenea, Florin Pușcașu îi solicită premierului să spună ce soluții aveți pentru angajarea tinerilor. Vă prezentăm în continuarea interpelarea transmisă de […] The post Florin Pușcașu îi atrage atenția premierului că România are cea mai mare rată a șomajului din UE în rândul tinerilor first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗