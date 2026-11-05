Forțele armate iraniene anunță incendii la cinci petroliere în Strâmtoarea Ormuz

LIVE – TV NEWS BUZAU – TOCATORUL DE STIRI, cu Iulian Gavriluta. Azi despre: trecerea la cele vensice a scriitorului Dumitru Ion Dinca, alegerile din SUA si analiza trogloditilor, asfaltare pe ploaie, scandalul blanurilor si al ipocritilor, arestare la PSD si altele… 06 Nov 2026

Contractul prenupțial în România. Ce este, când se poate încheia și de ce ai nevoie de el dacă te căsătorești 06 Nov 2026