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Politică

Forțele armate iraniene anunță incendii la cinci petroliere în Strâmtoarea Ormuz

t Scris de tudor dima
Forțele armate iraniene anunță incendii la cinci petroliere în Strâmtoarea Ormuz
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Iranul anunță incendii la cinci petroliere în Strâmtoarea Ormuz. În România, prețurile carburanților nu arată o scumpire legată de anunț.

Sursa: Ziarul Financiar

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