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Politică

Forțele de drone ale Ucrainei și-au depășit propriul record: Câți ruși au doborât într-o singură zi doar din telecomandă VIDEO

g Scris de george titus albulescu
Forțele de drone ale Ucrainei și-au depășit propriul record: Câți ruși au doborât într-o singură zi doar din telecomandă VIDEO
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Forțele armate din unitatea de drone ale Ucrainei și-au depășit propriul record în data de 5 noiembrie 2026 pe câmpul de luptă contra trupelor lui Putin. Astfel, militarii ucraineni au reușit de la distanță, folosind doar telecomanda, să doboare numai puțin de 751 de soldați ruși într-o singură zi; dintre aceștia, 269 au fost uciși.

Sursa: Ziare

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