Foști diplomați ai SUA îl critică pe ginerele lui Trump și dezvăluie eșecul negocierilor cu Rusia: Este naiv în fața lui Putin

Foștii diplomați americani critică cele 5 obiective ale lui Jared Kushner din negocierile cu Rusia. Emisarul special și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, a postat joi că SUA „explorează cinci obiective principale: consultări permanente de securitate, comunicări fiabile în situații de criză, o mai mare transparență militară, măsuri reciproce pentru reducerea riscurilor de escaladare și un cadru durabil pentru securitatea și stabilitatea europeană pe termen lung” ...

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