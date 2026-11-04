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Politică

Fostul ambasador al SUA în România: „Politica externă americană se va schimba în favoarea României, a Europei și împotriva Rusiei”

a Scris de anca flondor
Fostul ambasador al SUA în România: „Politica externă americană se va schimba în favoarea României, a Europei și împotriva Rusiei”
Aosom
Fost ambasador al SUA în România a explicat de ce au pierdut republicanii lui Trump, apoi a spus și care vor fi cel mai probabil efectele asupra României.

Sursa: Stiri Pe Surse

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