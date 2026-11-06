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Politică

Fostul colonel britanic a văzut tactica Rusiei. Cele mai recente atrocități ale lui Putin din Ucraina

g Scris de george titus albulescu
Fostul colonel britanic a văzut tactica Rusiei. Cele mai recente atrocități ale lui Putin din Ucraina
Aosom
Fostul colonel britanic Hamish de Bretton-Gordon a văzut ultima tactică a Rusiei din războiul „fără sfârșit” din țara vecină. Soldații ruși sunt implicați într-un război de uzură chinuitor la o scară nemaivăzută de la Primul Război Mondial. Cele mai recente atrocități ale lui Putin în Ucraina arată disprețul său față de legile războiului.

Sursa: Ziare

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