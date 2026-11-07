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Politică

Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”

m Scris de marina constantinoiu
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
Aosom
În urma înfrângerii decisive a republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, criticile la adresa lui Donald Trump se intensifică. În cadrul emisiunii „Maybrit Illner” de la postul public german ZDF, fostul general american Ben Hodges a lansat acuzații grave la adresa președintelui SUA: Trump este corupt și se află sub influența liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

Sursa: Digi24

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