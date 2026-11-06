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Politică

Fostul deputat prodemocrație din Macao, Au Kam San, condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare

p Scris de petre apostol
Fostul deputat prodemocrație din Macao, Au Kam San, condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare
Aosom
Fostul deputat prodemocrație din Macao, Au Kam San, în vârstă de 69 de ani, a fost condamnat vineri la 12 ani și șase luni de închisoare pentru mai multe infracțiuni, inclusiv subversiune împotriva puterii politice a statului, în primul proces de acest fel de pe teritoriul administrat de China.

Sursa: Mediafax Ro

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