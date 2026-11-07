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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Fostul director FBI, James Comey, pus din nou sub acuzare, pentru că a divulgat informații clasificate. Comey, anchetat și pentru amenințări la adresa vieții lui Donald Trump

l Scris de lallananda
Fostul director FBI, James Comey, pus din nou sub acuzare, pentru că a divulgat informații clasificate. Comey, anchetat și pentru amenințări la adresa vieții lui Donald Trump
Aosom
Fostul director FBI, James Comey, a fost pus din nou sub acuzare penală de Departamentul de Justiție al SUA, de această dată fiind acuzat de scurgere de informații secrete către publicația The New York Times despre apărarea națională, scrie The New Y

Sursa: Yoga Esoteric

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