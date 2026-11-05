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Politică

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, prima reacție după destituirea fiului său de la Universitatea din Iași

a Scris de ana teșcan
Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, prima reacție după destituirea fiului său de la Universitatea din Iași
Aosom
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a comentat joi, pe Facebook, decizia Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a-l destitui pe fiul său, Alexandru Toader, din funcția didactică de lector universitar. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a atras atenția că hotărârea poate fi contestată în termen de 30 de …

Sursa: Hotnews

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