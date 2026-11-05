Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, prima reacție după destituirea fiului său de la Universitatea din Iași

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a comentat joi, pe Facebook, decizia Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a-l destitui pe fiul său, Alexandru Toader, din funcția didactică de lector universitar. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a atras atenția că hotărârea poate fi contestată în termen de 30 de …

Distribuie: Facebook Instagram