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Politică

Fostul partener refuză să plătească pensia alimentară? Se vor putea executa silit și banii viitori, fără drumuri la tribunal, a decis ÎCCJ

m Scris de madalina bahrim
Fostul partener refuză să plătească pensia alimentară? Se vor putea executa silit și banii viitori, fără drumuri la tribunal, a decis ÎCCJ
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Fostul partener cu care ai un copil refuză să plătească pensia alimentară? Restanțele se adună, iar tu ajungi să alergi prin instanțe ca să recuperezi banii care i se cuvin copilului? Află ce au decis judecătorii și de ce te va ajuta să recuperezi nu doar banii din trecut. The post Fostul partener refuză să plătească pensia alimentară? Se vor putea executa silit și banii viitori, fără drumuri la tribunal, a decis ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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