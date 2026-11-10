Fostul secretar de stat John Kerry critică ritmul tranziției energetice în SUA: „Singura țară care a accelerat semnificativ este China”

Fostul secretar de stat american John Kerry consideră că Statele Unite și celelalte mari economii ale lumii trebuie să urmeze exemplul Chinei în tranziția către energia verde. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, acesta a avertizat că majoritatea statelor avansează prea lent în renunțarea la combustibilii fosili, în timp ce Beijingul a accelerat considerabil investițiile în surse regenerabile și electrificare. Rolul pe care China îl va avea la summitul climatic COP31, găzduit de Turcia, este unul dintre principalele subiecte de interes ale reuniunii.

Distribuie: Facebook Instagram