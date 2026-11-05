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Politică

FOTO Cine este femeia care l-a însoțit pe Alexandru Rafila la botezul fiului lui Alfred Simonis. A fost căsătorită cu un fost fotbalist

a Scris de anca flondor
FOTO Cine este femeia care l-a însoțit pe Alexandru Rafila la botezul fiului lui Alfred Simonis. A fost căsătorită cu un fost fotbalist
Aosom
Alexandru Rafila, fost ministru al sănătății și actual deputat, a fost surprins de mai multe ori în ultima vreme în compania unei femei de afaceri, Oanei Pleșan.

Sursa: Stiri Pe Surse

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