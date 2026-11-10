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Politică

Franța a găsit vinovații pentru protestele care au zguduit țara: Rețele din Rusia, MAGA și Israel au promovat aceleași narative ostile

g Scris de george traicu
Franța a găsit vinovații pentru protestele care au zguduit țara: Rețele din Rusia, MAGA și Israel au promovat aceleași narative ostile
Aosom
O rețea rusă clandestină a încercat să exploateze revoltele din Franța din luna octombrie, prin răspândirea de informații false pe rețelele sociale, cu scopul de a amplifica tensiunile sociale și de a prezenta guvernul francez drept incapabil să gestioneze situația.

Sursa: Stiri Pe Surse

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