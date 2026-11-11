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Politică

Franţa avertizează Germania că un atac cu rachete asupra Rusiei ar putea declanşa un război nuclear: „Am putea ajunge la pragul nuclear fără să ne dăm seama”. Berlinul dezvoltă rachete cu raze de acţiune de peste 2.000 km

ş Scris de ştefan stan
Franţa avertizează Germania că un atac cu rachete asupra Rusiei ar putea declanşa un război nuclear: „Am putea ajunge la pragul nuclear fără să ne dăm seama”. Berlinul dezvoltă rachete cu raze de acţiune de peste 2.000 km
Aosom
Franţa cere Germaniei să clarifice în ce condiţii ar folosi rachetele cu rază lungă de acţiune într-un eventual conflict cu Rusia, avertizând că...

Sursa: Zf Ro

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