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Politică

Franța confirmă: Europa va participa la negocierile Rusia-Ucraina de la Abu Dhabi. Ce rol va avea

d Scris de dana bărăgan
Franța confirmă: Europa va participa la negocierile Rusia-Ucraina de la Abu Dhabi. Ce rol va avea
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Franța și celelalte state europene vor fi reprezentate la negocierile dintre Rusia și Ucraina, programate pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, sub medierea Statelor Unite. Anunțul a fost făcut duminică, 8 noiembrie, de ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, care a precizat că Parisul va participa la discuții și va susține poziția Europei în privința viitorului conflictului.

Sursa: Realitatea

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