Franța confirmă: Europa va participa la negocierile Rusia-Ucraina de la Abu Dhabi. Ce rol va avea

Franța și celelalte state europene vor fi reprezentate la negocierile dintre Rusia și Ucraina, programate pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, sub medierea Statelor Unite. Anunțul a fost făcut duminică, 8 noiembrie, de ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, care a precizat că Parisul va participa la discuții și va susține poziția Europei în privința viitorului conflictului.

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