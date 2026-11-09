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Politică

Franţa: Multiplul campion de judo Teddy Riner anunţă că va candida la prezidenţialele din 2027

l Scris de loredana iriciuc
Franţa: Multiplul campion de judo Teddy Riner anunţă că va candida la prezidenţialele din 2027
Aosom
Campionul olimpic Teddy Riner și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din Franța din 2027.

Sursa: Dcnews

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