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Politică

Franţa prelungeşte misiunea avionului de patrulare în Marea Neagră în urma atacurilor asupra unor nave de transport

m Scris de mihai cistelican
Franţa prelungeşte misiunea avionului de patrulare în Marea Neagră în urma atacurilor asupra unor nave de transport
Aosom
Atacurile au arătat că escaladarea războiului maritim dintre Rusia şi Ucraina se transformă într-o provocare majoră pentru NATO în Marea Neagră, lăsând expuse state membre precum România şi Bulgaria.

Sursa: Stiri Pe Surse

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