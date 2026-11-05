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Politică

Franța prelungește misiunea avionului militar trimis în România, după atacurile repetate asupra navelor din Marea Neagră

g Scris de gabriela mănăilescu
Franța prelungește misiunea avionului militar trimis în România, după atacurile repetate asupra navelor din Marea Neagră
Aosom
Aeronava franceză Atlantique 2 va rămâne încă câteva săptămâni la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Avionul poate detecta submarine, nave de război, drone maritime și mine.

Sursa: Realitatea

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