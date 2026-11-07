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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Franța se pregătește pentru al patrulea weekend de proteste. 70.000 de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați. FOTO

m Scris de mihaela ivăncică
Franța se pregătește pentru al patrulea weekend de proteste. 70.000 de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați. FOTO
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Furia socială nu se potolește în Franța. Sâmbătă sunt programate noi manifestații, desfășurate sub măsuri stricte de securitate, pentru al patrulea weekend consecutiv.

Sursa: Stirile Pro.tv

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