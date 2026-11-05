Franța se pregătește pentru noi proteste: 70.000 de polițiști vor fi mobilizați. „Exclus să retrăim evenimentele din 17 octombrie”

Se așteaptă ca sute de mii de protestatari să mărșăluiască prin orașele franceze, iar angajații din sectorul public să intre în grevă joi, într-o nouă încercare pentru președintele Emmanuel Macron, după săptămâni de tulburări care au zguduit guvernul său și au dominat agenda politică cu cinci luni înainte de alegerile prezidențiale, relatează Reuters.

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