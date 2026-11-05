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Politică

Franța se pregătește pentru noi proteste: 70.000 de polițiști vor fi mobilizați. „Exclus să retrăim evenimentele din 17 octombrie”

a Scris de ana-maria gherghiță
Franța se pregătește pentru noi proteste: 70.000 de polițiști vor fi mobilizați. „Exclus să retrăim evenimentele din 17 octombrie”
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Se așteaptă ca sute de mii de protestatari să mărșăluiască prin orașele franceze, iar angajații din sectorul public să intre în grevă joi, într-o nouă încercare pentru președintele Emmanuel Macron, după săptămâni de tulburări care au zguduit guvernul său și au dominat agenda politică cu cinci luni înainte de alegerile prezidențiale, relatează Reuters.

Sursa: Digi24

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