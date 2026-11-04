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Politică

Franța se pregătește pentru o grevă cu „risc ridicat”: Sunt așteptați până la 700.000 de protestatari

l Scris de loredana iriciuc
Franța se pregătește pentru o grevă cu „risc ridicat”: Sunt așteptați până la 700.000 de protestatari
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Franța este în alertă maximă: până la 700.000 de protestatari sunt așteptați joi pe străzi. Rapoartele secrete avertizează asupra unor violențe urbane fără precedent.

Sursa: Dcnews

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