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Politică

Franța se pregătește pentru un nou weekend de proteste. 70.000 de polițiști și jandarmi, pregătiți să intervină

e Scris de emanuel focșan
Franța se pregătește pentru un nou weekend de proteste. 70.000 de polițiști și jandarmi, pregătiți să intervină
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Franța se pregătește pentru o nouă zi de proteste de amploare, după manifestațiile-record de joi, care au scos în stradă elevi, studenți, sindicaliști și membri ai mișcării „Vestele Galbene”. Nemulțumirea este alimentată de scăderea puterii de cumpărare, creșterea costului vieții și nemulțumirile legate de sistemul de educație, în timp ce autoritățile mobilizează 70.000 de polițiști și jandarmi pentru a preveni violențele.

Sursa: Realitatea

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