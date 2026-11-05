De la 1 noiembrie, cele 95 de comune ale metropolei Lille s-au alăturat zonelor din Franța unde focul în șemineul deschis e interzis tot anul. În total sunt 657 de localități, iar amenda poate ajunge la 1.500 de euro. The post Franța stinge șemineele: focul în căminul deschis, interzis în 657 de localități, cu amenzi de până la 1.500 de euro, chiar și pentru o seară appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗