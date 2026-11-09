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Politică

Fratele lui Viktor Orban a fost reținut, anunță premierul Peter Magyar

a Scris de andrei itu
Fratele lui Viktor Orban a fost reținut, anunță premierul Peter Magyar
Aosom
Premierul Peter Magyar a anunțat luni dimineață că fratele fostului premier ungar, Viktor Orbán, ar fi fost reținut.

Sursa: Dcnews

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