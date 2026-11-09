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Politică

Fratele lui Viktor Orbán, reținut într-un dosar de trafic de migranți: ce legătură are ancheta cu vizele Schengen

c Scris de cornelia mazilu
Fratele lui Viktor Orbán, reținut într-un dosar de trafic de migranți: ce legătură are ancheta cu vizele Schengen
Aosom
Áron Orbán, fratele mai mic al fostului premier ungar Viktor Orbán, a fost reținut luni, 9 noiembrie, într-un dosar de trafic de persoane, potrivit informațiilor publicate de presa din Ungaria.

Sursa: Adevarul

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