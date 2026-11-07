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Politică

Fraudă de aproape 12 milioane de lei la Bacău. Peste 157.000 de tichete de călătorie pentru pensionari ar fi fost falsificate

v Scris de vlad dobrea
Fraudă de aproape 12 milioane de lei la Bacău. Peste 157.000 de tichete de călătorie pentru pensionari ar fi fost falsificate
Aosom
Trei angajate ale unei firme de transport rutier interjudeţean din Bacău sunt acuzate că au fraudat statul cu aproape zece milioane de lei prin decontări ilegale ale unor taloane speicale pentru pensionari acordate cu reducere de 50%.

Sursa: Stirile Pro.tv

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