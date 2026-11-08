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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Frauda de conștiință nu contează?

e Scris de eugen serbanescu
Frauda de conștiință nu contează?
Aosom
Amestecându-și frustrările și ura revanșardă, marele lor parapon revizionist s-a coagulat acum, abulic, în jurul debarcării din cursa electorală, la momentul 2024, a țeparului de conștiințe obosite, Călin Georgescu. The post Frauda de conștiință nu contează? appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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