Amestecându-și frustrările și ura revanșardă, marele lor parapon revizionist s-a coagulat acum, abulic, în jurul debarcării din cursa electorală, la momentul 2024, a țeparului de conștiințe obosite, Călin Georgescu. The post Frauda de conștiință nu contează? appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗