Fraudă de peste zece milioane de lei cu bilete de transport pentru pensionari. Cum au acționat 3 angajate ale unei firme din Bacău

Trei angajate ale unei firme de transport rutier interjudeţean din Bacău sunt acuzate că au fraudat statul cu aproape zece milioane de lei prin decontări ilegale ale unor taloane speciale pentru pensionari acordate cu reducere de 50%. Două dintre femei au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, iar cea de-a treia se află în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

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