Friedrich Merz amenință cu blocarea bugetului UE: Germania pune presiune pe țările care refuză ajutorul pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Berlinul va bloca adoptarea următorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene dacă toate statele membre nu se angajează ferm să susțină financiar Ucraina pe termen lung, atât în 2027, cât și în viitor, relatează Financial Times.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗