Friedrich Merz: Fără un acord privind sprijinul pentru Ucraina, nu va exista niciun acord privind bugetul UE

Cancelarul german Friedrich Merz condiționează un acord privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene de asumarea unui nou angajament financiar pentru Ucraina, în valoare de aproximativ 45 de miliarde de euro. Berlinul cere ca toate statele membre să contribuie la acoperirea deficitului bugetar al Kievului, însă propunerea riscă să adâncească diviziunile dintre țările care susțin finanțarea comună și cele care se opun unor noi împrumuturi pentru Ucraina, potrivit Euronews.

Distribuie: Facebook Instagram