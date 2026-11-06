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Politică

Friedrich Merz, mesaj dur pentru migranții musulmani din Germania. Ce le-a cerut celor care nu acceptă trecutul țării

g Scris de gabriela mănăilescu
Friedrich Merz, mesaj dur pentru migranții musulmani din Germania. Ce le-a cerut celor care nu acceptă trecutul țării
Aosom
Cancelarul german a transmis că responsabilitatea istorică pentru Holocaust trebuie asumată de toți cei care trăiesc în Germania, indiferent de originea lor. Declarația a fost făcută la o întâlnire cu sportivi evrei, după ce un antrenor i-a vorbit despre temerile acestora privind atacurile antisemite.

Sursa: Realitatea

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