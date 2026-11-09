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Politică

Friedrich Merz o propune pe Ilse Aigner pentru a deveni preşedinta Germaniei

r Scris de redactor, roxana popa
Friedrich Merz o propune pe Ilse Aigner pentru a deveni preşedinta Germaniei
Aosom
Cancelarul german Friedrich Merz a decis să o propună pe bavareza Ilse Aigner pentru funcţia de preşedinte al Germaniei

Sursa: Stiri Pe Surse

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