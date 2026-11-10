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Politică

Friedrich Merz vrea să condiționeze bugetul UE de sprijinul pentru Ucraina. Robert Fico acuză Germania de „șantaj”

i Scris de ioana dinu
Friedrich Merz vrea să condiționeze bugetul UE de sprijinul pentru Ucraina. Robert Fico acuză Germania de „șantaj”
Aosom
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a stârnit controverse după ce a propus ca aprobarea noului buget al Uniunii Europene să fie condiționată de sprijinul unanim pentru un împrumut de miliarde de euro destinat Ucrainei. Premierul Slovaciei, Robert Fico, a calificat această inițiativă drept „șantaj clasic”, informează Politico.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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