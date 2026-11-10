Friedrich Merz vrea să lege bugetul UE de finanțarea Ucrainei. Robert Fico acuză Germania de „șantaj clasic”

Cancelarul german Friedrich Merz insistă ca viitorul buget al Uniunii Europene să fie legat de obținerea unui acord privind un nou împrumut de zeci de miliarde de euro pentru Ucraina. Propunerea a fost criticată de premierul slovac Robert Fico, care a calificat demersul drept „șantaj clasic”. Nici premierul ungar Peter Magyar nu susține condiționarea bugetului european de alte angajamente, potrivit Politico.

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