Fritz: Încă o doamnă din politica germană s-a trezit să jignească românii. Cei ce muncesc în Germania contribuie cu până la 9 mld euro

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că „încă o doamnă din politica germană s-a trezit să jignească românii, de data asta de la extrema stângă”, el afirmând că românii care muncesc în Germania contribuie cu o sumă între 6 şi 9 miliarde de euro la bugetul Germaniei.

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