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Politică

Fuziune între PNL și Forța Dreptei? Condițiile puse de Ilie Bolojan pentru revenirea lui Ludovic Orban

i Scris de iulian budusan
Fuziune între PNL și Forța Dreptei? Condițiile puse de Ilie Bolojan pentru revenirea lui Ludovic Orban
Aosom
Planul de reunificare a celor două formațiuni politice ar putea avea reguli stricte de integrare. PNL ar urma să primească doar aleșii locali ai Forței Dreptei care nu au colaborat cu social-democrații.

Sursa: Realitatea

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