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Politică

Gabriel Zetea (PSD), despre renegocierea unor contracte SAFE: Dacă există posibilitatea de a îmbunătăţi ceea ce a făcut fostul guvern, în sensul că a avut acorduri care nu sunt transparente, unde se investeşte efectiv, cât la sută producţie efectivă în România

r Scris de redactor, remus vlad
Gabriel Zetea (PSD), despre renegocierea unor contracte SAFE: Dacă există posibilitatea de a îmbunătăţi ceea ce a făcut fostul guvern, în sensul că a avut acorduri care nu sunt transparente, unde se investeşte efectiv, cât la sută producţie efectivă în România
Aosom
Vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea afirmă că România ar trebui să încerce să îmbunătăţească acordul încheiat prin programul european SAFE, dacă există posibilitatea unor condiţii mai avantajoase pentru industria naţională de apărare. ”Dacă există pos...

Sursa: Stiri Pe Surse

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