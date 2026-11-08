Gadi Eisenkot a primit oficial mandatul de a forma noul guvern în Israel. „Trebuie să facem față noii realități politice din SUA”

Președintele israelian Isaac Herzog i-a încredințat oficial duminică mandatul de a forma viitorul guvern lui Gadi Eisenkot, liderul principalului bloc de opoziție față de premierul în exercițiu Benjamin Netanyahu, subliniind că Israelul are acum în față o nouă realitate politică după alegerile intermediare care au avut loc în SUA și în urma cărora republicanii președintelui …

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