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Politică

Gadi Eisenkot, rivalul lui Benjamin Netanyahu, a fost desemnat să formeze un nou guvern în Israel

m Scris de maria ţaga
Gadi Eisenkot, rivalul lui Benjamin Netanyahu, a fost desemnat să formeze un nou guvern în Israel
Aosom
Președintele Israelului, Isaac Herzog, i-a încredințat lui Gadi Eisenkot zmisiunea de a forma următorul guvern, după alegerile parlamentare din 27 octombrie, care au lăsat scena politică într-un impas.

Sursa: Adevarul

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