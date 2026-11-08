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Politică

Gadi Eisenkot, rivalul lui Benjamin Netanyahu, mandatat să formeze noul guvern al Israelului

e Scris de emanuel focșan
Gadi Eisenkot, rivalul lui Benjamin Netanyahu, mandatat să formeze noul guvern al Israelului
Aosom
Scena politică din Israel intră într-o nouă etapă după alegerile legislative care au produs un blocaj fără precedent. Liderul opoziției, Gadi Eisenkot, va primi duminică mandatul oficial de a încerca formarea noului guvern, o decizie care îl plasează într-o poziție favorabilă în fața rivalului său politic, premierul Benjamin Netanyahu.

Sursa: Realitatea

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