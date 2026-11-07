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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Gadi Eisenkot va primi mandatul pentru a încerca formarea unui Guvern în Israel

f Scris de florin răvdan
Gadi Eisenkot va primi mandatul pentru a încerca formarea unui Guvern în Israel
Aosom
Gadi Eisenkot, liderul blocului de opoziţie din Israel, va primi mandatul de a forma noul Guvern.

Sursa: Dcnews

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