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Politică

Gala ZF 2026. Cum aţi trăit voi cei 20 de ani de România în Uniunea Europeană? Spuneţi-ne povestea voastră

z Scris de ziarul financiar
Gala ZF 2026. Cum aţi trăit voi cei 20 de ani de România în Uniunea Europeană? Spuneţi-ne povestea voastră
Aosom
Pe 1 ianuarie 2007, România devenea membră a Uniunii Europene. Au trecut aproape 20 de ani în care am călătorit, am studiat şi am muncit în Europa,...

Sursa: Zf Ro

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