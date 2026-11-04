• amenzi usturătoare pentru cei care au ignorat legislația de mediu • Garda de Mediu Brăila a aplicat sancțiuni în valoare de 1.185.000 de lei, în urma controalelor desfășurate în trimestrul al treilea din acest an • inspectorii de mediu au efectuat 190 de verificări, iar neregulile legate de gestionarea deșeurilor s-au aflat în prim-planul abaterilor constatate , unde valoarea amenzilor a ajuns la 900.000 de lei Articolul Garda de Mediu Brăila, amenzi de aproape 1,2 milioane de lei în doar trei luni apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗